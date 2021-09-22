Москва, 22 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Отметив 21 сентября во второй половине дня недельные минимумы в районе $73,25 за баррель, цены на нефть отскочили и оказались на положительной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ранее в ходе торгов фьючерсы не смогли ухватиться за уровень $75, несмотря на угасание долларового ралли, закрывшись над зоной $74,50.

Динамика на нефтяном рынке сейчас выглядит неровно, что отчасти обусловлено нервозностью, которая прослеживается на всех мировых площадках в ожидании итогов заседания ФРС США, которые будут объявлены 22 сентября вечером.

От того, насколько ястребиным будет тон Центробанка, будет зависеть дальнейшая динамика нефти марки Brent через призму реакции доллара.

Учитывая недавние намеки на запуск сокращения стимулов до конца года, долларовые быки надеются получить аргумент в пользу новых покупок, что будет негативным сценарием для нефти.

При этом отношение инвесторов к риску улучшилось, но не настолько, чтобы подтолкнуть котировки черного золота к более уверенному подъему, которому также воспрепятствовали слухи о возможном возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 6,1 млн баррелей, существенно превысив прогноз на уровне — 2,4 млн.

Сегодня, 22 сентября, Brent развивает восходящий импульс благодаря благоприятной отраслевой статистике. Цены снова превысили отметку $75 за баррель и тестируют зону $75,50 в ожидании отчета Минэнерго CIF, за которым последует заседание ФРС.

Возобновление роста доллара способно надавить на котировки независимо от результатов отчета ведомства», — полагает эксперт.

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