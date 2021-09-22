Киев, 22 сентября 2021, 10:19 — REGNUM На Украине с 22 сентября стартуют совместные с привлечением военных и техники стран Североатлантического альянса (НАТО) стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021», которые продлятся до 30 сентября.
«Это итог нашей годовой работы. Эти учения носят исключительно оборонный характер. Эти учения направлены на то, чтобы повысить в первую очередь оборонные способности нашего государства и наших вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии», — приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного РИА Новости.
Также он уточнил, что эти маневры являются направленными на улучшение взаимодействия с украинскими партнерами и будут проходить по стандартам НАТО и добавил, что партнёры Украины на учениях будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов.
Кроме этого, Залужный рассказал, что в учениях будут принимать порядка 12,5 тысяч военных, включая около 700 из стран НАТО, а также к ним будут привлечены авиация и флот. Они пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что министерство обороны Украины сможет приступить к созданию ракетного щита в 2022 году благодаря дополнительным военным расходам в бюджете.