Киев, 22 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. На Украине с 22 сентября стартуют совместные с привлечением военных и техники стран Североатлантического альянса (НАТО) стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021», которые продлятся до 30 сентября.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ на учениях

«Это итог нашей годовой работы. Эти учения носят исключительно оборонный характер. Эти учения направлены на то, чтобы повысить в первую очередь оборонные способности нашего государства и наших вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии», — приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного РИА Новости.

Также он уточнил, что эти маневры являются направленными на улучшение взаимодействия с украинскими партнерами и будут проходить по стандартам НАТО и добавил, что партнёры Украины на учениях будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов.

Кроме этого, Залужный рассказал, что в учениях будут принимать порядка 12,5 тысяч военных, включая около 700 из стран НАТО, а также к ним будут привлечены авиация и флот. Они пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что министерство обороны Украины сможет приступить к созданию ракетного щита в 2022 году благодаря дополнительным военным расходам в бюджете.