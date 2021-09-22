Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону откроют секцию по флорболу для спортсменов с особенностями здоровья. Занятия будут проводиться бесплатно, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Флорбол объединяет черты хоккея на траве и английского крикета. В Специальной Олимпиаде матчи пройдут три на три с вратарём на поле 20 метров в длину и 12 метров в ширину, уточнили в городской администрации. Эту форму флорбола разработали специально для людей с интеллектуальными особенностями.

Секция флорбола открывается в целях подготовки особенных спортсменов к участие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в 2023 году. Соревнования пройдут в Казани.