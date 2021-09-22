Вашингтон, 22 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford Motor представил обновленный внедорожник Expedition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Motor1 Ford Expedition Timberline

Внедорожник теперь имеет новую комплектацию Timberline и спортивный пакет Stealth Edition с перенастроенной подвеской.

Внешне обновленная модель выделяется чёрной решёткой радиатора с оранжевым декором, подросшим до 270 мм клиренсом, а также расширенной колеей. Также увеличенную проходимость внедорожника обеспечивают 33-дюймовые внедорожные шины Goodyear Wrangler AT.

Под капотом автомобиля установлен модернизированный 3,5-литровый мотор EcoBoost V6 с двойным турбированным наддувом. Производительность «движка» рестайлингового авто выросла до 440 л. с. (692 Нм).

Мотор агрегатируется с двухскоростной раздаточной коробкой. Под автомобилем установлена защита двигателя.

Продажи обновлённой модели в Соединенных Штатах начнутся в первом квартале 2022 года.

Ранее компания Ford объявила о прекращении производства своих автомобилей в Индии. За последние десять лет операционные убытки компании в этой стране составили более 2 млрд. долларов.

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