Канберра, 22 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Решимость премьер-министра Австралии Скотта Моррисона придать политический вес делу национальной безопасности, ознаменованное получением атомных подводных лодок (которые теперь будут доставляться исключительно из стран англо-саксонского мира), подорвала одни из самых прочных и важных отношений с Францией. Об этом 22 сентября написала The Guardian.

Австралия

«В то время как офис премьер-министра был в восторге от телевизионных изображений из Вашингтона и Лондона, на которых, «тот парень снизу» вместе с другими бойко рассуждал о Китае, кажется, никто не придал значения цене, которую заплатит Австралия за бесцеремонное обращение Моррисона с Францией… Но до сих пор мало обсуждалось влияние того, что Франция больше не является верным другом и сторонником Австралии в важнейших учреждениях по всему миру», — говорится в статье.

«Корректировать потребности нашей (австралийской — прим. ИА REGNUM) программы замены подводных лодок с учетом меняющихся стратегических обстоятельств или важных технических рекомендаций — это одно. Но сделать это без даже самой элементарной любезности по отношению к французам — это совсем другое дело. По крайней мере, для того, чтобы избавить австралийских налогоплательщиков от бремени уже потраченных миллиардов долларов (не говоря уже о длительном судебном разбирательстве, которое теперь может последовать, если на Австралию подадут иск о возмещении ущерба от ВМФ Франции), Моррисон мог бы пригласить французов принять участие в тендере, или допустить, чтобы корпуса подлодок продолжала поставлять Франция, а США поставляли бы двигатели», — говорится в статье.