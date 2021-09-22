Кызыл, 22 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Туве сотрудники МВД и ФСБ задержали директора горнорудной компании по подозрению в совершении коммерческого подкупа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, 20 сентября 2021 года задержанный получил от исполнителя по договору об оказании услуг — финансового директора другой компании 300 тыс. рублей за совершение действий в его интересах. При этом взяткодатель, как отмечается, передал деньги в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.