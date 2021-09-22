Джакарта, 22 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс планирует посетить Индонезию в конце 2021 года, сообщает Kompas.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

Главы МИД Индонезии и Великобритании также обсудили более стратегическое сотрудничество между двумя странами и развитие отношений во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.