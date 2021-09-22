Панама, 22 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Правоохранители Панамы и Коста-Рики раскрыли предполагаемую сеть торговли людьми, действующую в Латинской Америке. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на местные СМИ.

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Речь идёт о задержании 45 человек — 21 человека в Панаме и 24 — в Коста-Рике.

В рамках операции Crepúsculo Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Национальная полиция и Национальная пограничная служба провели рейды в 32 местах на Панамском перешееке. Параллельно правоохранители провели несколько обысков на территории Коста-Рики, поскольку разведка определила, что речь шла об одной и той же преступной группе.

Газета La Estrella de Panamá сообщает, что генпрокурор Панамы Эмельдо Маркес сообщил о начале расследования ещё в августе 2020 года: тогда он заявил, что речь идёт о сети, состоящей из панамцев и костариканцев, которые координировали перемещение нелегальных мигрантов между границами Панамы, Коста-Рика и Никарагуа.

«Организованная преступная группа занималась незаконным ввозом мигрантов из Дарьена (восточная оконечность), Панамы (столица), Западной Панамы, Чирики (западная крайность), пересекая границу Панамы с Коста-Рикой, а затем совершая путешествие через всю территорию Коста-Рики, в Никарагуа», — сказал он.

Задержанные на перешейке лица являются гражданами Панамы, за исключением одного венесуэльца, у которого было изъято технологическое оборудование, три автомобиля, наличные деньги и лодка, которая использовалась для перехода через озеро Баяно к востоку от столицы и уклонения от контрольно-пропускных пунктов на шоссе Inter-american.