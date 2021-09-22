Москва, , 10:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый порядок назначения инвалидности. Об этом 22 сентября сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, временный порядок будет продлён до 1 марта 2022 года. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Также он позволяет установить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Необходимые документы поступают в учреждения с помощью электронного взаимодействия между ведомствами.

Также до 1 марта продлевается упрощённый порядок оформления справок для пострадавших на производстве.

Как пояснили в правительстве, размер положенных по закону страховых выплат зависит от степени утраты трудоспособности.

«Её устанавливает бюро медико-социальной экспертизы. Там же оформляются необходимые справки. Упрощённый порядок позволяет делать это без личного посещения бюро», — говорится в информации на сайте.