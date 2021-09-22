Москва, 22 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый порядок назначения инвалидности. Об этом 22 сентября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Согласно документу, временный порядок будет продлён до 1 марта 2022 года. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Также он позволяет установить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Необходимые документы поступают в учреждения с помощью электронного взаимодействия между ведомствами.

Также до 1 марта продлевается упрощённый порядок оформления справок для пострадавших на производстве.

Как пояснили в правительстве, размер положенных по закону страховых выплат зависит от степени утраты трудоспособности.

«Её устанавливает бюро медико-социальной экспертизы. Там же оформляются необходимые справки. Упрощённый порядок позволяет делать это без личного посещения бюро», — говорится в информации на сайте.