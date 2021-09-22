Самара, 22 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. 4811 коек для пациентов с COVID-19 развернуто в госпиталях Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Госпиталь

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Так, в регионе дополнительно зарезервировано еще 567 мест для пациентов с COVID-19. В случае необходимости они могут быть развернуты в ближайшее время.

Отмечается, что в областных госпиталях получают лечение свыше 4,6 тысяч человек. При этом более половины пациентов находятся в среднетяжелом состоянии — на кислородной поддержке. А около 12 тысяч человек лечатся на дому.

Сообщается, что в Самарской области COVID-19 меньше стали болеть дети до одного года, также зафиксировано незначительное уменьшение по уровню заболеваемости среди людей старше 50-и лет.

«Ситуация на территории региона по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной. Мы обязаны со всей ответственностью рассмотреть вопросы, определиться с решениями, которые мы будем принимать на основании тщательного исследования ситуации», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Самарской области могут ограничить работу кафе и ресторанов, а также могут приостановить плановые госпитализации.