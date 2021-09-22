Канберра, 22 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Лидеры США и Австралии Джо Байден и Скотт Моррисон в ходе проведенных двусторонних переговоров пришли к мнению, что обе страны придерживаются единой позиции по политике в области климата, в то время как американский президент все активнее настаивает на том, чтобы «все страны» быстрее сокращали выбросы. Одной из главных тем стало наращивание связей с ЕС после скандала, сопровождавшего заключение оборонного договора AUKUS. Об этом 22 сентября написала британская The Guardian.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Отмечается, что переговоры Моррисона и Байдена в Нью-Йорке стали их первой двусторонней встречей, учитывая, что у них была трехсторонняя встреча с Борисом Джонсоном на полях июньского саммита G7.

Из отчета Белого дома стало ясно, что лидеры стремились найти способы наладить отношения с ЕС после того, как власти Франции заявили, что были ошеломлены заявлением на прошлой неделе о разрыве с Австралией контракта по строительству подводных лодок. Оборонное партнерство, известное как AUKUS, привело к расторжению сделки почти на 90 миллиардов долларов, что побудило Францию отозвать своих послов из Канберры и Вашингтона и поднять вопросы по поводу торговых переговоров Австралии с Европейским союзом.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден и Моррисон «подтвердили свою приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, основанному на общих ценностях и взаимных интересах».