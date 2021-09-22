Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 6 октября на 40 минут завоют сирены. О проверке готовности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях предупредили в городской администрации.

Громкоговоритель

В частности, в 10:20 включатся сирены и по двум основным телеканалам и радиоволнам передадут сообщение о начале проверки. Завершится проверка в 11:00.

Ростовские спасатели призывает жителей быть всегда внимательными к такого рода сигналам и сообщениям.