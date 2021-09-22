* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 10:09 — REGNUM В настоящее время вопрос снятия санкций с радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Совбезе ООН не обсуждается. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тема снятия санкций, введённых в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас, — подчеркнул в интервью РИА Новости дипломат. — Безусловно, вопрос этот важный, и рано или поздно решать его все равно придётся».

Однако, отметил Небензя, «делать это нужно не с наскока».

«Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации», — указал постпред.

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Он подчеркнул, что практически все участники Совбеза, а не только «пятёрка» его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. На данном же этапе более насущной проблемой остаётся гуманитарная помощь, заявил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сделать некоторые исключения из режима санкций, введённых в отношении членов радикальной организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, такие меры необходимы «из практических соображений», чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи.