Иваново, 22 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Ивановской области стартовал еще во второй декаде сентября, однако проблемы с подачей тепла возникают не только в жилых домах, но и в образовательные учреждения.

Kuzpress.ru Без отопления

Так, в Фурманове без тепла и горячей воды осталась часть жителей города, а также детсад и школа. Накануне, 21 сентября, прокуратура начала проверку. В тот же день появилось сообщение властей о том, что причиной отсутствия отопления стала неисправность, возникшая на конденсатопроводе в ходе запуска системы отопления. Её устранили, теплоноситель вечером 21 сентября начали подавать в систему.

На отсутствие отопления жалуются и жители Юрьевца — они утверждают, что у здания котельной отсутствует кровля (последствия летнего урагана), все три котла не работают. В детсаду, школе и школе-интернате холодно, холодные батареи и в домах жителей, пишет IvanovoNews.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос износа коммунальных сетей, в частности сетей теплоснабжения, в Ивановской области поднимал ранее на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским президент РФ Владимир Путин.

«Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы вас на это обратить внимание», — подчеркнул Путин.