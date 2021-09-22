Киев, 22 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 6754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 21 сентября на Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 625, медработников — 1252)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 362 559.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 105 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 55 161.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 235 668 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 551 650 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 5159 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.