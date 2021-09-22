Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который в приступе ревности несколько раз ударил ножом свою супругу и выбросил ее с высоты. Женщина погибла. Об этом 22 сентября сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Jo Naylor Убийство

Семейная ссора, закончившаяся убийством, произошла вечером 21 сентября в доме 15/2 по Коломяжскому проспекту. Около 20:15 мск в дежурную часть поступило сообщение, что с балкона многоэтажного дома упала женщина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 25-летней местной жительницы.

Как установили следователи, незадолго до падения между женщиной и ее безработным супругом произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина схватился за нож и нанес своей жене не менее десяти ударов ножом в область шеи и головы, после чего выбросил ее с общего балкона 13-го этажа и сбежал.

Спустя час после совершения преступления мужчина сам пришел в полицию с повинной и рассказал о произошедшем. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан на основание ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС.

По данным личной страницы погибшей, она зарабатывала на жизнь так называемым «секс-коучем». У супругов остались двое малолетних детей.