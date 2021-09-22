Афины , , 10:07 — REGNUM Бонус в размере 50 ГБ бесплатных данных для мобильных телефонов предоставлен в Греции подросткам в возрасте 15−17 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает AMNA 21 сентября.

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Изначально планировалось предоставить этот бонус на три месяца, однако решено продлить его действие до пяти месяцев. Соответствующая правовая поправка была внесена в парламент Греции заместителем министра цифровых технологий Йоргосом Йоргантасом.

Правительственная премия касается и тех подростков, кто получил первую из двух доз вакцины. Йоргантас сказал, что аналогичный стимул в виде карты номиналом 150 евро для молодых людей 18−24 лет оказался успешным, так как 323 000 из общего числа 434 000, получивших ее, уже воспользовались ею.