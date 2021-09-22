Москва, 22 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает запретить захоронение вторичных ресурсов, законопроект будет внесен в Госдуму до конца года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор

Законопроект расширит понятийный аппарат и закрепит два термина: «вторичное сырье» и «вторичные материальные ресурсы». Первый определяет переработанную продукцию, второй — отходы, пригодные для ее получения.

Документ регулирует использование отходов не только потребления, но и производства, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. При этом необходимо четко разграничить, когда именно побочные продукты производства становятся фактически товаром, а когда — опасными отходами, пояснила она.

Кроме того, будет определен собственник вторсырья — им станет лицо, которое организовало конкретный пункт сбора, или владелец оборудования.

Меры направлены на стимулирование переработки отходов.

Ежегодно в стране накапливается более 8 млрд тонн отходов производства, в частности, от промышленных объектов и строительства.

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