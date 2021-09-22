Миллеровский район, Ростовская область, 22 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ростовской области муниципалитет экономил на питании воспитанников сельских детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

(сс) Katrina_S Детский сад

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Миллеровского района утвердила стоимость питания для воспитанников сельских дошкольных учреждений в меньшем размере (95,54 рубля в день), чем для городских (105,45 рубля в день). При этом установлены факты выдачи детям маленьких порций.

Административное исковое заявление об обязании местных чиновников организовать питание в детских садах по всем требованиям закона удовлетворено судом. Решение в законную силу пока не вступило.