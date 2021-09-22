Москва, 22 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Москве 25 сентября откроется пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщается на портале мэра столицы.

Фото пресс-службы калужского отделения Банка России Логотип проекта «Дни финансовой грамотности»

На официальном сайте фестиваля покажут просветительские программы, видеосюжеты и обучающие ролики о мире финансов и предпринимательства. Состоятся различные лекции, мастер-классы, квесты от экспертов финансовой сферы.

Москвичи узнают, как не попасть в руки мошенников, как защищать свои персональные данные при совершении финансовых операций, как обеспечить безопасность онлайн-платежей и вернуть деньги при ошибках или сбоях и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательным станет с сентября 2022 года преподавание финансовой грамотности в российских общеобразовательных школах.

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