Канберра, 22 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. До момента введения в строй построенных в Австралии собственных атомных подводных лодок, на военных базах страны могут быть приняты на дислокацию субмарины ВМС Великобритании. Об этом 22 сентября заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

По словам Мориссона, размещение атомных подлодок ВМС Британии в Австралии также станет «возможностью для обучения австралийских военных» и глава минобороны страны Питер Даттон уже предварительно обсудил это со своими британскими и американскими коллегами.

«Мы стремимся нарастить свой военный потенциал и поддерживать собственный атомный подводный флот», — отметил он, добавив, что на данный момент у Австралии нет никаких обязательств, однако она собирается максимально возможно быстро расширить военное сотрудничество в рамках AUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) — это не военный альянс или союз, так как оно создавалось для того, чтобы вести обмен технологиями.