Жуковский район, Калужская область, 22 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Калужской области 22 сентября в 07:50 (мск) на 91 км федеральной автотрассы А-130 в Жуковском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Белоусово — Обнинск, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС России.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

Маршрутный микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 16 пассажиров, столкнулся с автомобилем «Нива» и опрокинулся. Пострадали шесть пассажиров автобуса. Жертв нет.

В настоящее время на месте происшествия работают представители ГИБДД, медики и специалисты МЧС. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.