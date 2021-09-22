Москва, 22 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Шесть простых правил, которые помогут поддерживать салон машины в чистоте, назвали специалисты портала 110km.ru.

(сс) DayronV Салон автомобиля

Отмечается, что при ежедневной эксплуатации машины содержать салон в чистоте довольно трудно, поэтому проще придерживаться простых правил. Так, стоит запретить курить в машине.

Также специалисты советуют установить в салоне небольшой мусорный бак или завести одноразовые пакеты для мусора.

Кроме того, следует надеть на сиденья чехлы, что поможет уберечь заводскую обивку от грязи. На пол машины лучше положить резиновые коврики, которые могут спасти от грязи и излишней влаги в салоне. Небольшой пылесос, работающий от прикуривателя, поможет быстро убрать пыль и крошки от продуктов.

Во время длительного путешествия специалисты рекомендуют выкидывать мусор при каждой остановке, на которой есть баки для мусора.

Напомним, по данным большинства автопроизводителей, менять зимние шины на легковых автомобилях стоит раз в пять лет.

Читайте также: Эксперт посоветовал, как выбрать зимние шины