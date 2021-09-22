Москва, 22 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей на поддержку жителей Дальнего Востока. Об этом 22 сентября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства пойдут на поддержку жителей ДФО, пострадавших из-за паводков. Транш в размере 4,28 млрд рублей получит Забайкальский край. Большая часть суммы — 3,93 млрд рублей — направят на прямые выплаты гражданам, которые остались без жилья. Ещё 350 млн рублей выделят на ремонт и восстановление повреждённых объектов.

Кроме того, 922 млн рублей поступит в Еврейскую автономную область.

Паводки произошли летом 2021 года в отдельных регионах Дальнего Востока. Причиной стали сильные дожди.