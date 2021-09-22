Киев, 22 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик заработает за бой с британцем ЭнтониДжошуа £3 млн (около € 3,5 млн). Об этом 22 сентября сообщает Total Sport.

Andriy Makukha Александр Усик

Отмечается, что гарантированный гонорар Усика составит £3 млн. При этом сумма может увеличиться до £5 млн (около € 5,8 млн), если будет продано достаточное количество платных трансляций.

Усик и Джошуа проведут бой в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Напомним, Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Джошуа — действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.