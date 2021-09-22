Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 21 сентября с генеральным директором американской фармацевтической компании Альбертом Бурлой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По их словам, стороны обсудили вопросы бесперебойных поставок вакцины в Южную Корею, план южнокорейского правительства по поставке дополнительной партии вакцины в 2022 году, вакцинацию и ревакцинацию детей.

Напомним, что в августе текущего года правительство Южной Кореи и руководство компании Pfizer заключило контракт на закупку 30 млн доз вакцины.

Читайте также: Компания Pfizer поставит в Южную Корею 30 млн доз вакцины от COVID-19

Мун Чжэ Ин отметил, что компания Pfizer дала миру надежду на преодоление пандемии коронавируса, а также добавил, что южнокорейское правительство готово поддерживать сотрудничество с Pfizer в области исследований, разработок и производства фармацевтических продуктов.

В свою очередь, Альберт Бурла обещал развивать сотрудничество с Южной Кореей.