Москва, , 09:53 — REGNUM Ключевые акценты выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН выглядели такими, какими их хотели бы видеть многие в мире: многосторонность, дипломатия, действия в общем интересе и минимизация конфликтов — не сражаться в «войнах прошлого», а двигаться к «общему будущему», отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия, климат, торговля, киберугроза, терроризм — везде предлагается работать вместе над общими правилами для решения проблем, отметил сенатор.

«Америка будет на первой линии в борьбе с глобальными угрозами, опираясь при этом на многосторонние действия» — это ключевое, полагает он.

«Не обошлось без ритуальных обещаний защищать демократию во всем мире, однако даже это прозвучало не столько как casus belli и предлог для крестовых походов, но больше как фактор ценностей, которые лежат в основе действий», — указал Косачёв в Facebook.

В целом сенатор в этой программной речи увидел многое из того, что многие годы предлагает и Россия, но что не воплощается в жизнь именно из-за неготовности США и Запада действовать вне эгоистичной и блоковой логики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден также призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди.

Читайте также: Байден назвал Австралию самым «близким и надежным» союзником США