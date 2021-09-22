Саратов, 22 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 286 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 266 пациентов. Сообщает об этом 22 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 120 пациентов, с признаками ОРВИ — 161 человек, у пятерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 86 395 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 78 936 человек.

В Саратове вновь зарегистрировали наибольшее число заболевших за сутки — 111 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте до 20 лет — 69 человек, накануне заболели 56 жителей данной возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета будут развернуты 300 дополнительных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

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