Самара, 22 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Почти 1,1 млн человек получили прививки от COVID-19 в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что более 1,03 млн человек в регионе завершили вакцинацию.

«Исполнение плана вакцинации в Самарской области составляет 54,33%, что выше среднероссийского показателя (49,39%). Среди муниципальных образований региона в лидерах — Камышлинский, Хворстянский, Елховский и Исаклинский районы — там уровень вакцинации превышает 90%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что министр здравоохранения региона Армен Бенян призвал усилить информационное сопровождение прививочной кампании, при этом особое внимание нужно уделить жителям старше 60 лет.

«В области более 280 тысяч человек в возрасте 60+ еще не привиты. Это зона нашего особого внимания, поскольку заболевают они чаще и болеют гораздо тяжелее. У есть все ресурсы для того, чтобы эту категорию людей привить от коронавируса как можно скорее», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Сообщается, что прививки от гриппа в регионе получили более ста тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут ограничить работу кафе и ресторанов.