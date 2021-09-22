Сухум, 22 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Правительство Абхазии нашло потенциального инвестора, который готовый готов вложить деньги в реконструкцию аэропорта в Сухуме. Об этом президент республики Аслан Бжания сообщил в ходе пресс-конференции.

Alex Alex Lep Сухумский аэропорт

Глава республики отметил, что на проект весной выделили 120 млн рублей, но с тех пор ситуация заметно изменилась.

«С марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов в два и более раз. Например, арматура, пиломатериалы», — сказал Бжания.

Он добавил, что для него было неожиданностью, насколько много времени занимает согласование документации. Проектно-сметная документация должна быть готова к осени 2022 года. Тем не менее завершение работ всё также планируется к январю 2024 года.

Напомним, ранее Москва и Сухум договорились о восстановлении воздушного сообщения между Россией и Абхазией.