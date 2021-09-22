Аддис-Абеба, 22 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Компания Bazra Motors планирует открыть в Эфиопии производство автомобилей Lada. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lada Lada #CLUB

Эфиопская компания достигла договорённости с АвтоВАЗом на поставку машинокомплектов, а также развитии продаж и обеспечении технического обслуживания машин.

Сборка машин будет происходить в городе Комбольча. Годовой выпуск автомобилей составит 5−10 тыс. экземпляров.

На эфиопском заводе намерены изготавливать модели: Granta, Vesta, Xray, Largus, Niva Legend и Niva Travel. В будущем с заводского конвейера будут выходить автомобили, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

Стоит отметить, что производственная мощность Ульяновского автозавода составляет 105 тыс. автомобилей в год.

Ранее АвтоВАЗ совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» провёл официальную премьеру линейки коммерческих автомобилей Lada Largus, состоящей из грузового фургона Kub, изотермического фургона и авторефрижератора Prima. Все модели имеют 106-сильный двигатель рабочим объёмом 1,6 л.

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