Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники управления собственной безопасности Главка МВД России задержали коллегу, который помог мошеннице обмануть предпринимателя. Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицейский

С заявление о мошенничестве генеральный директор одной из петербургских компаний обратился в полицию 2 сентября. Мужчина рассказал, что заплатил некой даме, которая обещала прекратить выездную налоговую проверку и процессуальное преследование представителей его компании.

«В ходе проверки по заявлению бизнесмена оперативники установили причастность к противоправной деятельности своего коллеги — сотрудника собственной безопасности. По оперативным данным, злоумышленница привлекла сотрудника к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

На основании собранных сотрудниками управления собственной безопасности Главка материалов следственными органами принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание по закону.