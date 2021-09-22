Афины , , 09:45 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу приняла 21 сентября делегацию французских парламентариев из Группы дружбы Франция — Греция, передает AMNA.

Греция

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Сакелларопулу подчеркнула давнюю дружбу и уважение между двумя народами, отраженные в двустороннем и многостороннем сотрудничестве и в тесном контакте на политическом, парламентском и административном уровнях.

Участники встречи обсудили пандемию, изменение климата, проблему миграции и региональные события в юго-восточном Средиземноморье. Французские депутаты проинформировали президента Греции о своей работе и деятельности Группы во французском парламенте.