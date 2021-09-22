Брюссель, 22 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

NATO Йенс Столтенберг

Читайте также: Лаврова на ГА ООН ожидает весьма насыщенный график работы

Так, сообщается о намерении Столтенберга встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и с некоторыми руководителями из стран-членов НАТО. В их числе — премьер-министр Испании Педро Санчес, министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, глава МИД Великобритании Лиз Трасс и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Он также проведёт переговоры с лидерами и официальными лицами из других стран, в том числе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, президентом Колумбии Иваном Дуке, президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Вьосой Османи из Косово», — говорится в сообщении НАТО.

Также по теме: Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Уточняется, что Столтенберг в Нью-Йорке до 23 сентября. Свой визит в США он завершит в четверг участием в смене верховного главнокомандующего в Объединённом командовании силами НАТО в Норфолке, штат Вирджиния.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие 76−1 сессии Генассамблеи ООН состоялось 21 сентября. Общеполитическая дискуссия с участием глав государств и правительств пройдёт с 21 по 27 сентября. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Его ожидает весьма насыщенный график работы. В частности, 22 сентября глава МИД РФ примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН и генсека ООН Антониу Гутерреша. На 25 сентября запланировано его выступление на сессии. Кроме того, на полях ГА ООН он проведёт порядка 25 встреч с коллегами из разных стран.