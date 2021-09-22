Неклиновский район, Ростовская область, 22 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ростовской области на побережье Таганрогского залива пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 22 сентября.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Браконьеры

Нарушители правил рыболовства и пограничного режима были задержаны на окраине села Приморка Неклиновского района. Двое граждан России перегружали выловленную рыбу частиковых пород из лодки в автомобиль ИЖ-2126 Ода. В ходе досмотра пограничники обнаружили более 350 особей судака и рыбца. Нанесённый ущерб превышает 1,5 млн рублей.

Лодка, автомобиль и рыба у злоумышленников изъяты. В отношении нарушителей возбуждены административные дела.