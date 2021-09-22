Белгород, 22 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. III Международный фестиваль карильонной музыки «Белгородский звон» проходит в Белгородской области. Особенностью этого сезона стало то, что впервые в мире вместе с карильоном звучит орган, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Https://belfilarm.ru Карильон

Организатором фестиваля в 2021 году стал солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин — он выиграл грант в конкурсе «Арт-окно». На фестивале впервые в мире вместе с карильоном звучит домашний орган голландского производства. Музыкальные инструменты перевозят на специальном карильонмобиле филармонии.

На фестивале звучат классическая музыка, колокольные звоны, импровизации и популярные мелодии. Весте с Тимуром Халиуллиным перед зрителями выступают карильонисты Ирина Козлова (Санкт-Петербург), Екатерина Поризко (Дюссельдорф, Германия), Олеся Ростовская (Москва) и музыкант-мультиинструменталист, солист Белгородской филармонии Михаил Пидручный.

Фестиваль начался 20 сентября в Белгороде, 21 сентября музыканты посетили Разумное, 22 сентября выступление пройдёт в Губкине, а затем — в Старом Осколе.