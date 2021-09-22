Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) будет введён президент организации Рене Фазель. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба IIHF.

Пресс-служба клуба «Торпедо» Начало матча с участием Рене Фазеля

Фазель будет введён в Зал славы IIHF 24 сентября. Он будет представлен в категории «Создатели».

Церемония состоится в рамках конгресса организации в Санкт-Петербурге. На ней выступит главный тренер молодёжной сборной России, член Зала славы IIHF и Зала хоккейной славы Игорь Ларионов.

Добавим, что Фазель является президентом IIHF с 1994 года. 25 сентября он покинет свой пост, в этот же день пройдут выборы нового главы организации.

Читайте также: Представлен логотип чемпионата мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге