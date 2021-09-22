Москва, 22 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Объём выданных в 2021 году в Москве ипотечных кредитов на 16 сентября составил 495,8 млрд рублей, сообщил 22 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

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Он прокомментировал свежую статистику столичного управления Росреестра, по которой в августе в Москве оформили 10,7 тыс. ипотечных кредитов. Показатель ниже, чем в июле, но лучше результата августа 2020 года. Кроме того, совокупный объём за восемь месяцев оказался рекордным.

«Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 млрд рублей, увеличившись с начала этого года на 84%. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7% и составило 85,2 тысячи», — сказал Ефимов.

По его словам, столица продолжает лидировать на рынке ипотечного кредитования в России за счёт высокого спроса на жильё в Москве.