В Греции чиновник получил ожоги при тушении лесного пожара
Афины , 22 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Заместитель мэра по гражданской защите греческого муниципалитета Мегаполис госпитализирован с ожогами, полученными во время оказания помощи в тушении лесного пожара. Об этом сообщает AMNA 21 сентября.
(сс) skeeze
Лесной пожар
Димитрис Сибос, получивший ожоги лица и рук, рассказал, что во время тушения пожара в районе Каливия огонь приблизился к его команде, он попытался убежать, но ему не удалось остаться без травма.
Сибос был доставлен в городскую больницу.
Около 85 пожарных с 21 пожарной машиной, 5 наземными командами, в дополнение к местным водовозам и землеройной технике, все еще работают в этом районе. Вертолеты помогают только днем, до захода солнца.