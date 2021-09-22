Афины , 22 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Заместитель мэра по гражданской защите греческого муниципалитета Мегаполис госпитализирован с ожогами, полученными во время оказания помощи в тушении лесного пожара. Об этом сообщает AMNA 21 сентября.

(сс) skeeze Лесной пожар

Димитрис Сибос, получивший ожоги лица и рук, рассказал, что во время тушения пожара в районе Каливия огонь приблизился к его команде, он попытался убежать, но ему не удалось остаться без травма.

Сибос был доставлен в городскую больницу.

Около 85 пожарных с 21 пожарной машиной, 5 наземными командами, в дополнение к местным водовозам и землеройной технике, все еще работают в этом районе. Вертолеты помогают только днем, до захода солнца.