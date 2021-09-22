Детей воспитывают Голливуд, блогеры и стендаперы — о трагедии в Перми
Благовещенск, 22 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Чтобы предотвратить новые нападения на школы и вузы, жители России должны подружиться со своими детьми, а государство — создать аналоги пионерии и комсомола без партийной окраски. Об этом заявил священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко, пишет 22 сентября ИА PortAmur.
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Он считает, что кроме перемен в воспитании также необходимо создавать молодёжные движения и воспитывать детей не только дома и в школе, но и с экранов телевизоров.
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Он также предложил создать аналоги пионерии и комсомола, но без политических примесей, сделать субсидируемые государством творческие кружки, военно-патриотические клубы и спортивные секции.
Как сообщало ИА REGNUM, психотерапевт из Амурской области Максим Чекмарёв назвал причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования элементы насилия, подавления и унижения в системе образования России. По его мнению, озлобленность и расслоение в школах порождает конкуренция.