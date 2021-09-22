Благовещенск, 22 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Чтобы предотвратить новые нападения на школы и вузы, жители России должны подружиться со своими детьми, а государство — создать аналоги пионерии и комсомола без партийной окраски. Об этом заявил священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко, пишет 22 сентября ИА PortAmur.

Цитата из к/ф «Частное пионерское». реж Александр Карпиловский. 2013. Россия Пионеры

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Он считает, что кроме перемен в воспитании также необходимо создавать молодёжные движения и воспитывать детей не только дома и в школе, но и с экранов телевизоров.

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«На мой субъективный взгляд, основных причин скулшутера — несколько. Первая, равнодушие. Мы живем в эпоху тотальной атомизации общества, где популярен принцип «моя хата с краю». Мы перестали интересоваться друг другом, наших детей воспитывают Голливуд, блогеры и стендаперы. Сегодня популярны Моргенштерны, Милохины и прочие селебрити, которые заработали свою известность за счет хайпа, эпатажа и аморального поведения. Высокие рейтинги получают фильмы типа «Джокер», главный герой которого съехал с «катушек», решив проучить этот жестокий мир. Самое страшное, что действия пермского стрелка — это не месть за нанесенную обиду, а выражение сатанинской ненависти к людям, которые, согласно его манифесту, прогнили, и не имеют права жить. Для того, чтобы предотвратить подобные теракты каждому необходимо начать с себя, своих детей, родных и близких. Обратите на них внимание, чаще общайтесь с ними, заглядывайте на их страницы в соцсетях, подружитесь с ними», — сказал Святослав Шевченко.

Он также предложил создать аналоги пионерии и комсомола, но без политических примесей, сделать субсидируемые государством творческие кружки, военно-патриотические клубы и спортивные секции.

«Кинематограф и мультипликация также должны снова начать воспитывать, потому что сегодня для детей и юношества практически ничего не снимается», — поделился мнением Святослав Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, психотерапевт из Амурской области Максим Чекмарёв назвал причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования элементы насилия, подавления и унижения в системе образования России. По его мнению, озлобленность и расслоение в школах порождает конкуренция.