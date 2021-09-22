Москва, 22 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Десять российских миллиардеров, больше всего заработавших в минувшем году на продаже активов и дивидендах, что в сумме составило $10,7 млрд, назвал 22 сентября журнал Forbes.

Kremlin.ru Алексей Мордашов

«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до 10,7 миллиарда долларов», — говорится в публикации издания.

На первом месте рейтинга Алексей Мордашов, выручивший от продаж акций оператора сотовой связи и мобильного интернета Tele2 $1,7 млрд.

Второе место занял владелец НЛМК Владимир Лисин, который заработал $1,48 млрд на продаже акций НЛМК и дивидендах, третье — Алишер Усманов, заработавший $1,43 млрд, получив дивиденды «Металлоинвеста».

Помимо них в лучшую десятку по названному показателю вошли Вагит Алекперов ($1,14 млрд), Сулейман Керимов с семьей ($922 млн), Владимир Потанин ($897 млн), Андрей Скоч ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн) и Роман Абрамович ($645 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое место в России, по версии журнала журнал Forbes, на рынке Private Banking (банков для миллионеров) занял Private Banking ВТБ (90,86 балла), объём средств под управлением которого за год вырос до 2,94 трлн рублей (+26%).