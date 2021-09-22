Самара, 22 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Деятельность кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания намерены ограничить в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрыто

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"В период с 21:00 до 6:00 часов утра им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил обсудить вопросы соблюдения ограничений вместе с предпринимателями.

«Если владельцы учреждений общепита не будут соблюдать ограничения, будем принимать более жесткие меры», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что в Самарской области запрещено находиться несовершеннолетним детям в торговых центрах и фудкортах без взрослых.

Сообщается, что члены штаба согласились с тем, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«С этим безусловно согласен. И всех глав муниципальных образований, представителей правоохранительных органов нужно нацелить на самый жесткий контроль исполнения предписаний главного санитарного врача», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут приостановить плановые госпитализации.