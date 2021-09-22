Крит, Греция, 22 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор региона Крит Ставрос Арнаутакис встретился с исследовательской группой, разработавшей вакцину против коронавируса «Спутник V», на мероприятии, посвященном 2021 году Греции и России, в городе Ретимно 21 сентября. Об этом сообщает AMNA.

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Арнаутакис поздравил всю команду с их важным вкладом в борьбу с пандемией. Обращаясь к российской исследовательской группе, он сказал: «Ваша научная компетентность, ваши эффективные медицинские исследования, ваша непоколебимая вера в человечество и в защиту общественного здоровья сделали вас современным Прометеем, согласно греческому мифу и его мощной символике».

Политик также отметил давнюю дружбу и прочные связи между двумя странами с момента рождения современного греческого государства.

Мероприятие было организовано почетным консулом России на Крите и в Додеканесе Никосом Даскалантонакисом.