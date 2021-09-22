Киев, 22 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины сможет приступить к созданию ракетного щита в 2022 году благодаря дополнительным военным расходам в бюджете. Об этом заявил украинский министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

Mil.gov.ua Андрей Таран

«В 2022 году министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан», — сказал Таран.

Кроме того, к началу следующего года должна быть создана высокоточная ракета «Ольха» с улучшенными характеристиками. Она предназначена для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Министр напомнил, что дополнительные расходы на оборону — инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что их заложат в бюджет на следующий год.

Деньги, помимо развития ракетных вооружений, пойдут на строительство кораблей класса «корвет», оснащение войск противокорабельным ракетным комплексом «Нептун», разработку ракетного комплекса корабельного базирования, а также на модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленскийввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об увеличении оборонного бюджета.

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