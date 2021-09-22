Тбилиси, 22 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке провёл встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

«Речь шла о событиях, происходящих в регионе. По заявлению Ираклия Гарибашвили, главной целью Грузии является поддержка мира и стабильности в регионе», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что грузинский премьер-министр заявил о готовности Тбилиси быть миротворцем в Закавказье. Он также поблагодарил Эрдогана за стремление углубить стратегическое партнёрство между странами.

Стоит отметить, что сессия ГА ООН началась 21 сентября и будет идти до 27 сентября. Сообщается, что главной темой на ней будет ситуация в Афганистане.