Москва, 22 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало поправки в закон «О рекламе» о преимуществе грудного вскармливания.

Младенец

Законопроектом, разработанным группой депутатов Госдумы и сенаторов, предлагается запретить рекламу заменителей женского молока и ограничить рекламу детского питания для малышей первого года.

Такая реклама убеждает в преимуществах искусственного вскармливания, отмечают авторы.

Реклама разрешена в местах проведения медицинских выставок, а также в специализированных печатных изданиях.

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