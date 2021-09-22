Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге 22 сентября определяет антициклон, который обеспечил городу зону «довольно облачной, но сухой погоды», сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Температура воздуха в Петербурге в дневное время составит +10…+12 градусов, по Ленинградской области будет +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Тем временем сервис «Яндекс. Погода» подсчитал среднее количество дождливых октябрьских дней в российских городах-миллионерах. В Санкт-Петербурге дождь в октябре в последние 10 лет шёл в среднем одиннадцать дней. По этому показателю Петербург занимает лишь четвёртое место среди городов-миллионеров, проопустив вперед Пермь, Екатеринбург и Новосибирск.