Москва, 22 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Москве оформили 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования, сообщает 22 августа пресс-служба столичного управления Росреестра.

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По сравнению с показателями августа 2020 года зафиксирован рост в размере 7%. Тогда зарегистрировали 10 006 сделок.

Тем не менее, по итогам восьми месяцев зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза больше показателя того же периода в 2020 году. Показатель является рекордным.

«В августе ипотечный рынок столицы показал девятипроцентное снижение по сравнению с июльскими показателями и фактически вернулся на уровень двухмесячной давности — 10,7 тыс. При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется рост на 7%, а к «доковидному» 2019 — на 53%», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.